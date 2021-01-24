فيلم News of the World يحصل على تقييم 87% من النقاد

حصل الفيلم الجديد News of the World، للممثل العالمى توم هانكس على تقييم مقبول، على موقع Rotten Tomatoes، حيث بلغت نسبة التصويت لصالحه 87% من قبل 194 ناقدا، و 89% من قبل 1226 مشاهد.

الفيلم تم طرحه بدور العرض فى 25 ديسمبر من العام الماضى، 2020، وعقدت الشركة المنتجة Universal Pictures، صفقة مع منصة نيتفلكس لـ طرح الفيلم، دون الكشف عن موعد بعد.

فيلم News of the World، بطولة توم هانكس، هيلينا زنجل، توم أستور، ترافيس جونسون، آندي كاستيليتش، راي ماكينون، ماري وينينجهام، جيفري وير، كريس بيلسما، جاستن تادي، دارين جيوسي.

ويدور فيلم News of the World ، فى مرحلة زمنية تلى نهاية الحرب الأهلية، حيث ينتقل الكابتن جيفرسون كايل كيد (توم هانكس) ، وهو من قدامى المحاربين في ثلاث حروب، من بلدة إلى أخرى باعتباره راوي قصص غير خيالي، يتقاسم أخبار الرؤساء والملكات، العداوات المجيدة، الكوارث، والمغامرات التي تجتاح العالم.

وفي سهول تكساس، يلتقي مع جوانا (هيلينا زنجل)، وهي طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات استقبلها شعب كيوا قبل ست سنوات وترعرعت كواحدة منهم، جوانا، معادية لعالم لم تختبره من قبل، يتم إعادتها إلى خالتها وعمها ضد إرادتها، يوافق كيد على إعادة الطفلة إلى المكان الذى تنتمي إليه، وبينما يسافرون مئات الأميال في البرية التي لا ترحم، سيواجه الاثنان تحديات هائلة لكل من القوى البشرية والطبيعية أثناء بحثهما عن مكان يمكن أن يسميه أي منهما وطنًا.