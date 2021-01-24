بيومى فؤاد تاجر بالصاغة فى مسلسل محمد إمام ”النمر”

يجسد الفنان بيومى فؤاد دور تاجر كبير بالصاغة لديه العديد من المحلات،خلال أحداث مسلسل "النمر"، للنجم محمد إمام، والمسلسل يعرض فى شهر رمضان المقبل، وتتوالى الأحداث، فى إطار درامى مشوق.

وتشهد أحداث مسلسل "النمر" العديد من قصص الحب التى تكشفها الحلقات الأولى من العمل، حيث يقع محمد إمام فى حب الفنانة هنا الزاهد التى تشاركه البطولة، كما يظهر بطل العمل فى لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة، كما تستعرض الأحداث قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل فى إطار أكشن.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل.

المسلسل يسجل التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى محمد إمام ومحمد صلاح العزب وشيرين عادل وشركة سينرجى بعد مسلسل "هوجان"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز وأوس أوس وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد.