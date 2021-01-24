أحمد صيام:"الفن بالنسبالي للمتعة وقدمت أعمال عديدة بدون مقابل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد صيام، أنه تفاجئ من تقديمه أكثر من 300 عملاً فنيًا ومسرحيًا بعد رؤيته لتقرير برنامج "المساء مع قصواء"، مُضيفًا:" أنا اتفاجئت إني عملت كل ده وعملته أمتي!؟".

وقال الفنان أحمد صيام، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها"المساء مع قصواء" أن سر حبه للتمثيل هو المتعة، ليس الشهرة أو جمع الأموال، مُشيرًا إلى أنه قدم العديد من الأدوار دون أن يحصل على مقابل مادي.

وأوضح أحمد صيام، أنه ولد في حي المنيل، ونشأ وتربى في السيدة زينب ومنطقة الجيارة، وأنه تزوج عندما كان عمره 36 سنة، مُشيرًا إلى أنه كان غير مقتنع بفكرة الزواج، ولكنه عندما التقى بزوجته طلب منها الارتباط، لافتًا إلى أنه يعشق أسرته.

وأشار الفنان أحمد صيام، إلى لا يفضل مشاهدة أعماله الفنية، مُشيرًا إلى أن الفنان الراحل محمود مرسي كان لا يفضل رؤية أعماله، لكنه يفضل متابعة أعمال أصدقائه الفنانين.

وأكد أحمد صيام، إلى أنه لم يفضل استكمال عمله كمساعد مخرج، لعشقه للتمثيل كثيراً، مُوضحًا أن البعض يعتقد بأن اتجاه الفنان للإخراج يدل على فشله في التمثيل، ولكنه يرى أن ذلك الاعتقاد خاطئًا؛ لأنه فيجب على الإنسان التعلم والتطوير من الذات، لافتًا إلى أنه لديه أصدقاء كثيرين من الجيل الجديد منهم أحمد السعدني وأحمد رزق، وأنه استمتع كثيرًا بالعمل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".