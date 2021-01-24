"باب الجمال".. محمد منير تقترب من ثلاث مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أوشكت أغنية "باب الجمال" لـ محمد منير، على تحقيق ثلاثة مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها يوم 30 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "باب الجمال"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

وضم الألبوم أربع أغنيات أخرى غير "باب الجمال" وهم: "فينك يا حبيبي"، وهي من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، توزيع أمير محروس،"زوق" وهي من كلمات مجدي نجيب، توزيع رومان بونكا، ألحان وجيه عزيز،"أنا رايق" وهي من ألحان أحمد عمار، وكلمات نور الدين محمد، توزيع أسامة الهندي، و"مسألة السن"، وهي من ألحان هاني شنودة، كلمات صلاح فايز ، توزيع رومان بونكا.