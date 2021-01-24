وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مايلي سايرس تشعر بالحزن لأن اللصوص سرقوا من منزلها صورا عائلية تجمعها بذكريات خاصة، بالاضافة إلى ملابس وعدد من الأشياء التذكارية.
ولفت Tmz ، إلى أن الشرطة نجحت في استرداد بعض المقتينات وجار التحقيق.
يذكر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي تعرضت فيها مايلي سايرس للسرقة، ففي عام 2018 تعرضت ايضا لسرقة الالاتها الموسيقيةوتبلغ قيمتها 10 الف دولار أمريكي.
ونفى موقع gossip cop ، ما تردد حول انفصال المغنية الامريكية مايلي سايرس عن حبيبعا المغني الشهير كودي سيبمسون من اجل الترويج لالبومها الجديد.
وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود إن الأغنية الجديدة التي طرحتها مايلي سايرس وهي Midnight sky تتناول ازمة انفصالها عن زوجها السابق الممثل الاسترالي ليام هيسمورث وليس خلافات مع كودي سيبمبون.
وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث،وذلك بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش أول مرة .. مايلي سايرس تتعرض للسرقة من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.