تامر حسين: عمرو دياب في حتة تانية بأخلاقه قبل فنه

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين على توجيه رسالة للنجم عمرو دياب من خلال نشر صورة تجمعهما من حفل عمرو في استاد دبي الدولي بالإمارات، والذي أقيم مؤخرا، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالمدينة الرياضية.
وكتب "تامر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "ليه عمرو دياب في حتة تانية وتالتة عندي على الأقل.. بأخلاقه قبل فنه، وأبسط الأمثلة حفلة امبارح، الراجل قدمنا وقدم لنا التحية أنا وعزيز الشافعي كعادته وبذوقه المعروف وخرجنا".
وأضاف: "اشتغلت (اتعلموا) وشافني باك ستيدج ندهلي تاني، وقالهم هو اللي عامل الأغنية دي، مش عايز حتى يروح مني كريديت إن الناس تعرف إن الأغنية دي بتاعتي، واداني المايك لتاني مرة بعد ما غنيت (قدام مرايتها) عشان أغني الكوبليه (يتعلموا ويقلدوا)، وواقف بيسقف، وكفاية فرحته اللي باينة في عينه بناسه وفريق عمله".
وتابع: "اللي بيعمله عمرو دياب حقيقي قليل ونادر جدا وعايز فنان سوي نفسيا وواثق من نفسه، يمكن التفاصيل دي تبان بسيطة لكن ليها ألف معنى عند أي صانع لما بيحس بمنتهى التقدير وإنه مهم بالنسبة للمطرب اللي بيشتغل معاه نفسيا وأدبيا ومعنويا".
وشارك تامر حسين في ألبوم عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" بأغنيتي "شكرا" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، و"عايز أعمل زيك" من ألحان إسلام زكي وتوزيع رامي سمير.
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