رغم انفصالهما.. برادلي كوبر وايرينا شايك يقضيان يومًا مع ابنتهما

وقال المصدر إن برادلي كوبر وايرينا شايك علاقتهما جيدة ببعضهما، وسبب انفصالهما أن كليهما لم يجدا الوقت المناسب ليكونا ثنائيا مثاليا، وأنهما سعيدان بهذه التجربة بما فيها من إيجابيات وسلبيات.
كانت ايرينا شايك انفصلت عن برادلي كوبر في 2019 بعد علاقة استمرت 4 سنوات عقب انفصالها عن حبيبها السابق لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.
وتردد أن النجمة العالمية ليدي جاجا التي شاركت برادلي كوبر بطولة فيلم A star is born هي سبب انفصاله عن ايرينا شايك.
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