أحمد التهامي يصدم متابعيه ويصطاد أخطر بومة في العالم

شارك الفنان أحمد التهامي فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق التهامي على الفيديو قائلا "اصطدت أخطر بومة في العالم ، البومة الذهبية، الفيديو كامل علي القناة واللينك في البايو.".

وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن و الإثارة، و يشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر و مايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، و أشرف عبد العزيز.