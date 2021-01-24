مايلي سايرس تتعرض للسرقة من جديد

قال موقع Tmz الامريكي، إن المغنية العالمية مايلي سايرس تعرضت للسرقة منذ أيام بمنزلها من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لافتا إلى أنها تشعر بحزن كبير.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مايلي سايرس تشعر بالحزن لأن اللصوص سرقوا من منزلها صورا عائلية تجمعها بذكريات خاصة، بالاضافة إلى ملابس وعدد من الأشياء التذكارية.

ولفت Tmz ، إلى أن الشرطة نجحت في استرداد بعض المقتينات وجار التحقيق.

يذكر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي تعرضت فيها مايلي سايرس للسرقة، ففي عام 2018 تعرضت ايضا لسرقة الالاتها الموسيقيةوتبلغ قيمتها 10 الف دولار أمريكي.

ونفى موقع gossip cop ، ما تردد حول انفصال المغنية الامريكية مايلي سايرس عن حبيبعا المغني الشهير كودي سيبمسون من اجل الترويج لالبومها الجديد.

وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود إن الأغنية الجديدة التي طرحتها مايلي سايرس وهي Midnight sky تتناول ازمة انفصالها عن زوجها السابق الممثل الاسترالي ليام هيسمورث وليس خلافات مع كودي سيبمبون.

وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث،وذلك بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.