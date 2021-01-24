جيجي حديد تختار اسما عربيا لابنتها

كشفت عارضة الازياء جيجي حديد عن اسم مولودتها الجديدة من حبيبها المغني البريطاني زين مالك منذ ايام، لافتة الى انه اسما عربيًا.

وقالت جيجي حديد انها أطلقت على ابنتها اسم خيرية نسبة الى جدتها الراحلة التي كانت متعلقة بها كثيرًا.

وكانت جيجي حديد أعلنت عن استقبال مولودتها الجديدة بتعليق قالت فيه :"ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".

ولدت جيجي حديد وترعرعت في لوس أنجلوس. والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد (أمها هولندية، ووالدها من أصل فلسطيني. يصل نسبها من جهة والدها حسب قولها إلي ظاهر العمر أمير الناصرة. لجيجي اثنان من الأشقاء الأصغر سنا: الأخت بيلا، والأخ أنور.

وكلاهما أيضا عارضا أزياء. لديها أيضا اثنان من الأخوات الكبار من جهة والدها: مارييل وآلانا. بعد طلاق والديها، تزوجت والدتها من المنتج الموسيقي دايفيد فوستر، ولديه خمس بنات. في عام 2013، تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلا عن كونها متسابقة خيل.

بعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء. درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.

وكشفت حديد في عام 2014 أنها تم تشخيصها بمرض هاشيموتو، وتكرر هذا في عام 2016.

اعتدي "فيتالي سيديوك" علي حديد في عام 2016، ودافعت عن نفسها منه.