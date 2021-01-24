قصي حاتم يطرح "كافي" إهداءا لشهداء العراق

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان العراقي ​قصي حاتم​ أغنية "كافي" من ألحانه وكلمات ​محمد الواصف​ وتوزيع ومكس وماستر ل​نور هاشم​، وكانت بمثابة إهداء منه لوطنه العراق.

وقام بإنتاج فيديو خاص للأغنية برؤية إخراجية للمخرج ​حسن كشمولة​، وتحت إشراف ومتابعة الفنان ​حاتم العراقي​.

الأغنية يقدمها قصي تضامنا مع شهداء ومصابي الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران بمدينة بغداد بالعراق، وبالضحايا والشهداء.

وقد تضمن الفيديو الذي طرح لأغنية "كافي" مجموعة من مشاهد وأحداث ما بعد الإنفجار.

وقدم قصي حاتم في مقدمة الأغنية كلمات من القلب تصف حزنه على العراق ويقول: كل يوم صدمه .. ننصدم، ما ادري واقع ... لو حلم، عيشتنه صارت بس اسم، مو كافي.