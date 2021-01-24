بدون مكياج .. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة طبيعية دون الإعتماد على الميكب من مدينة الإنتاج الإعلامى .

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-قمر

-وحشتينا

-ايه العمل القادم يا نجمة

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.