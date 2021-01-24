خالد النبوي يشارك جمهوره صورة من كواليس "أهل الكهف" ويُعلق :"خادم القوم سيدهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان خالد النبوي على التفاعل الدائم مع جمهوره، ومُشاركتهم ما يحدث معه في اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر خالد النبوي صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف" برفقة عمال النظافة، وعلق عليها قائلاً :"صباح الخير على أسيادنا اللي بيخدمونا، أحلى صباح مع أم يوسف و عم أحمد فى التصوير".

وكتب خالد النبوي في تعليقه على ذلك المنشور :"خادم القوم سيدهم وكلنا بنخدم بعض نبقى كلنا إيه،

صباح الفل".

فيلم "أهل الكهف" بطولة غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.