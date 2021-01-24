شريف مدكور يكشف عن تفاصيل تلقيه عرض بطولة فيلم من قصة لـ نجيب محفوظ

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الإعلامي شريف مدكور، أنه تلقى عرضًا لبطولة فيلم سينمائي منذ إحدى عشر عامًا، مأخوذ من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ ومن إخراج محمد فاضل، مُشيرًا إلى أن الفيلم توقف فجأة دون معرفة سبب توقفه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب شريف مدكور منشورًا :"من ١١ سنة تقريبًا، جالي عرض لبطولة فيلم اسمه" المسطول والقنبلة" إنه قصة الأديب نجيب محفوظ وسيناريو أستاذ مصطفي محرم وإخراج أستاذ محمد فاضل وإنتاج مدينة السينما، يوميها الراحل أستاذ ممدوح الليثي كلمني ورحت ومضيت وللأسف المشروع توقف مَش عارف ليه، كان زماني ممثل سينما".

وكان شريف مدكور قد تعرض مؤخرًا لشائعات عديدة تزعم مروره بحالة صحية غير جيدة، ونفى هذه الشائعات من خلال حسابه على Instagram حيث كتب: "في إشاعة إني مريض ‏وده مش صح، أنا صحتي تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل".