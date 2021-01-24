كريم فهمي يعتذر عن مشاركة نيللي كريم في "طبع الحياة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان كريم فهمي بالإعتذار عن المشاركة في مسلسل نيللي كريم، الذي يحمل عنوان مبدئي "طبع الحياة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

وتعمل شركة العدل جروب الشركة ومنتجة العمل على إيجاد بديلاً له، استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة الأيام المقبلة، والمسلسل يشارك في بطولته تارا عماد، عارفة عبد الرسول، حمزة العيلي، هشام إسماعيل.

وفي سياق آخر، شارك كريم فهمي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، إيهاب فهمي، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

والجدير بالذكر أن كريم فهمي ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "ديدو"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم فهمي، ميريت عمر الحريري، أحمد فتحي، هدى المفتي، حمدي الميرغني.