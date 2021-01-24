بعد مشاركتها في حملة مية ألف صحة.. هالة صدقي لجمهورها:"لازم نواظب علي الرياضة ونخلي بالنا من أكلنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في حملة"١٠٠.٠٠٠٠صحة "للتوعية ضد أمراض السكر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هالة صدقي صورة من كواليس مشاركتها في هذه الحملة، وعلقت عليها قائلة :"سعيدة جدًا بمشاركتي بحملة ١٠٠.٠٠٠٠ صحه للتوعية ضد أمراض السكر ،وبجهلي الطبي أول مره أعرف إن السكر بيجيب فشل كلوي".

وتابعت هالة صدقي قائلة:" بنصحكم ويمكن أنا أول واحدة محتاجه نصيحه إننا لازم نواظب علي الرياضة ونخلي بالنا من أكلنا؛ لإن حقيقي أغلى حاجة يمتلكها الانسان صحته ،يا رب اشفي كل مريض".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.