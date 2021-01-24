تسجيلات بصوت العندليب .. هل تزوج عبد الحليم من سعاد حسني؟ "القصة الكاملة"

مازال اسم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني متصدرًا مؤشرات البحث بـ جوجل، بسبب الأقاويل حول زواجهما العرفي خاصة بعد ظهور محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدا أن عمه لم يتزوج من سعاد حسني.

تسجيلات عبد الحليم حافظ

كشف محمد شبانة في مداخلة بالقناة الأولى أنه سيكشف قريبًا عن مذاكرات للعندليب الأسمر مسجلة صوته، مؤكدا من خلالها أنه كان يحب سعاد حسني كثيرًا، ولكنه لم يشر إلى وجود ارتباط رسميا أو زواج قائلا :" الزواج أشياء كثيرة غير الحب".

رأي أسرة عبد الحليم وسعاد حسني

في نوفمبر 2020 ، تدوالت صورة عقد زواج عرفي لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع أسرة العندليب الاسمر للرد بأن تلك الوثيقة مزورة وأن النجمين الراحلين لم يتزوجا.

وفي المقابل، أكدت جانجاة شقيقة سعاد حسني انها تزوجت من عبد الحليم حافظ بعد قصة حب استمرت لسنوات، مشيرة إلى أنه كان يغير عليها خاصة بسبب فارق العمر بينهما.

الآراء المؤيدة للزواج

قال عاصم حسني الطبيب الخاص بالفنانة الراحلة سعاد حسني والذي رافقاها في مشوار علاجها ان السندريلا اخبرته بعلاقتها بعبد العليم حافظ وانهما بالفعل تزوجا واخفيا هذا الزواج عن وسائل الاعلام.

اما الاعلامي مفيد فوزي اشار الى ان شاهدا على قصة حب عبد الحايم حافظ وسعاد حسني ، مشيرا الى ان العندليب هو من رفض اعلان الزواج قائلا :" فني اولى".

وشدد مفيد فوزي على ان عبد الحليم كان شديد الغيرة على سعاد حسني ويراقب السيارات التي تقف امام منزلها ، لافتا الى ان سعاد حسني كانت تذهب لعبد الحليم حافظ في ساعات متأخرة من الليل لكي تطمئن عليه.

سمير صبري يحسم الجدل حول وثيقة الزواج

قال الفنان سمير صبري إنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني ولكن كانت تجمع بينهما قصة حب كبيرة وكان شاهدا على ذلك.