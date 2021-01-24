القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

يشهد موسم دراما رمضان لعام 2021 منافسة قوية بين عدد من النجوم، حيث سيشهد سباق المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان المُقبل تواجد عدد كبير من النجوم الذين لم نشاهدهم من قبل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات التي ستخوض السباق في رمضان 2021.

مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

ظهر النجمان أحمد السقا وأمير كرارة في فيديو، نشره الحساب الرسمي لشركة "سينرجي" على موقع "تويتر"، وكشف النجمان من خلاله عن مفاجأة تتعلق بمسلسل "نسل الأغراب" الذي سيقدمانه في موسم دراما رمضان 2021، من تأليف وإخراج محمد سامي.

"نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سويًا في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.

مسلسل هجمة مرتدة في رمضان 2021 النجمان أحمد عز وهند صبري يواصلان تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، استعدادا للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل. المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، أيضا تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة .

مسلسل الاختيار 2 بدأ النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي التصوير لخوض المنافسة بمسلسل "الاختيار 2"، ومن المقرر أن يكون جاهزا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل. ووقع اختيار بيتر ميمى والقائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول. يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

ورد

أما النجمة حنان مطاوع، فتخوض السباق الرمضانى من خلال مسلسلها "ورد"، ويعد البطولة المطلقة الأولى لها، ويشارك فى بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعي، سارة الشامي، وتيام قمر، والعمل من تأليف فتحى الجندي، وإخراج شادي أبو شادى.

القاهرة كابول في رمضان

أوشك النجوم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي على الانتهاء من تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم تأجليه من العام الماضي والمقرر عرضه في رمضان 2021، حيث انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع فقط وينتهي من التصوير بالكامل. يذكر أن مسلسل القاهرة كابول، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل نجيب زاهي زركش

يواصل النجم يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد " نجيب زاهي زركش"، والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل. المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح. وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال صرح من قبل مداعبا ومطالبا بإمساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.

المسلسل لن يكون صعيديا بل عملا كوميديا اجتماعيا، وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي. ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف، وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم. كل ما نفترق مسلسل "كل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج ويعد البطولة المطلقة الثانية لها، ويشاركها بطولته كل من رانيا يوسف وآيتن عامر وأحمد فهمي وقصة محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني.

موسى

مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وهو عمل صعيدى ويشارك في بطولته بجانب رمضان الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

النمر



أما النجم محمد إمام فيعود لدراما رمضان بعد غيابه العام الماضى من خلال مسلسل "النمر" للمخرجة شيرين عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدية، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

اللي ما لوش كبير

مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز ومعها زوجها الفنان أحمد العوضي، فى أول عمل يجمع بينهما بعد زواجهما، ويشاركهما البطولة خالد الصاوى وأحمد سعيد عبد الغنى وإيمان السيد. المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

خلي بالك من زوزو

وتنافس النجمة أمينة خليل في شهر رمضان من خلال مسلسل "خلى بالك من زوزو"، تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وجار ترشيح أبطاله.

عش الدبابير

أما النجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد فينافسان فى موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "عش الدبابير"، ومعهما الفنان عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها بعد انسحاب السيناريست محمد سيد بشير، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

ضل راجل

أما النجم ياسر جلال ينافس بمسلسله "ضل راجل"، وتم انطلاق التصوير منذ شهر والعمل بطولة محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، والمسلسل بطولة هاني سلامة أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

المداح



يخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

بنت السلطان

ولأول مرة تخوض الفنانة روجينا البطولة المطلقة في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "بنت السلطان"، ويشاركها البطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، إنتاج ممدوح شاهين.

دم غزال

النجمة غادة عبد الرازق تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل "دم غزال"، ويتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويشاركها البطولة كل من الفنانين شريف سلامة، مى سليم، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد إبراهيم واخراج محمد أسامة.

قصر النيل وتبدأ النجمة دينا الشربينى تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل" الذى تنافس به في السباق الرمضانى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى ويشاركها البطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح وندا موسى وأحمد حاتم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.

الملك