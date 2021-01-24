نسرين طافش: السوشيال ميديا لن تترك أحدا في حاله

قالت الفنانة نسرين طافش إن هناك معايير معينة في اختيارها للأدوار، خاصة في الفترة الأخيرة.

وأضافت نسرين طافش، في تصريح لـ"دوت الخليج": "بالطبع، كل مرحلة في حياتي تختلف عن نوعية الدور الذي أقدمه، تركيبة الشخصية في مسلسل "الوجه الآخر" جديدة علي ولم أقدمها من قبل، منذ بداية عملي في مجال التمثيل وأنا أفضل التنوع في الأدوار والتجديد وأخرج خارج الإطار المحدد بكل شخصية جديدة ومختلفة".

وتابعت: "أؤمن بأن على الفنان أن يختار في كل عمل فني شخصية جديدة من كل النواحي سواء في الدراما أو السينما لأن الجمهور أصبح لديه وعي كبير ورؤية والسوشيال ميديا لن تترك شخصا في حاله، فهو دائما يحب التغيير في الأدوار والأعمال التي يقدمها الفنان".

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ماجد المصرى، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.