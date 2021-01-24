عمرو عرفة يستعيد ذكرياته بالفنان الراحل علاء ولي الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد المخرج عمرو عرفة بعض الذكريات التي جمعته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

نشر عمرو عرفة صورة أرشيفية له، جمعته بنجله طارق والفنان الراحل علاء ولي الدين، وعلق عليها قائلاً "كنّا في الخطاطبة زي اليومين دول وكان موسم اليوسفي، وكان علاء ينده على الفلاحين ويحطوا قفص اليوسفندي قدامه ويطلب قفص تاني عشان عارف أن القفص هيخلص قبل ما يجيبوا تاني، الله يرحمك يا علاء، طارق ابني نسخة مني وأنا صغير".

وفي سياق آخر، يواصل المخرج عمرو عرفة حاليًا تصوير فيلمه الجديد"أهل الكهف"، وهو بطولة غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور.