أغنية"ليه" لمحمد فؤاد تتخطى المليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تخطت أغنية"ليه" لمحمد فؤاد حاجز المليون مشاهدة وذلك عقب طرحه بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

أغنية"ليه" من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، توزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام

في سياق آخر أعلن إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، وفاة حسن عامر "زوج شقيقته" مساء أمس، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء في مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

وجاء إعلان إبراهيم عن الوفاة، عبر السوشيال ميديا حيث كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أستاذ حسن عامر، والصلاة بمسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بعد صلاة الظهر، والدفن في مدافن الأسرة بطريق السويس، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته آمين".

