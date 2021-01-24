الحلقة 28 لـ أنت أطرق بابي .. تعرف على أبرز أحداثها

تصدرت الحلقة الـ 28 من مسلسل أنت اطرق بابي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ساعات من عرضها على قناة فوكس التركية، حيث يعد مسلسل انت أطرق بابي Sen Çal Kapımı من المسلسلات الرومانسية التي يلقى متابعة واهتمام من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.

وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت منها زواج ايدا وسركان ولكن يواجهان مصاعب بسبب السيدة مديحة، إلا أن سركان سيتغلب على تلك المشاكل لكي يبقى مع أبدا.

- مواعيد عرض مسلسل أنت أطرق بابي:

مسلسل أنت أطرق بابي واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.

- قصة مسلسل أنت أطرق بابي :

تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" التي تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط، وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.