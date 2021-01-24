نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتبت هالة صدقى تعليقًا على الصورة قائلة: "سعيدة جدا بمشاركتي بحملة 100 مليون صحة للتوعية ضد أمراض السكر، وبجهلي الطبي أول مرة اعرف ان السكر بيجيب فشل كلوي، بنصحكم ويمكن أنا أول واحدة محتاجة نصيحة أننا لازم نواظب علي الرياضة ونخلي بالنا من اكلنا لان حقيقي أغلي حاجة يمتلكها الإنسان صحته، يا رب اشفي كل مريض".
وكان سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي حرص على توجيه الشكر لـ زوجته على اللفتة الإنسانية، التي قامت بها الفنانة، تجاه والده ونشر ذلك في تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع فيسبوك".
وكتب سامح سامى "تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحدة عنده هي والولاد.
وأضاف: مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.
واختتم: طبعًا هي العظيمة ام ولادي هالة صدقي اشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا اصيله يا بنت الأصول".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة صدقي: سعيدة جدًا بمشاركتي بحملة 100 مليون صحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.