كنت خايفة جدا.. ملك أحمد زاهر لـ دوت الخليج: بابا في البيت غير في الشغل.. فيديو

صرحت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لكاميرا صدى البلد بعدة تصريحات عن مسلسلها الجديد لؤلؤ.
وقالت ملك عن العمل مع والدها: "كنت في الأول خايفة إن إزاي هبص في عينه وبعد كده لقيت بابا هداني واتعامل معايا أكننا في البيت وحسيت اني ارتحت وكان المسلسل من أحسن الحاجات اللي عملتها".
وتابعت ملك قائلة: 'بابا في البيت غير في الشغل لأنه بيكون مركز أوى لكن لما بكون موجودة بيراعيني ويقولي تاكلي أو تشربي حاجة بابا هو هو في كل حاجه".
حيث قامت ملك بإغلاق الفيديو بالرقص علي أغنية اخواتي.
للمزيد شاهد الفيديو:
يذكر أن نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت ملك على الصورة قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني و انا بعمل مشهد امبارح فلؤلؤ . اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي و مسبنيش ولا ثانية لوحدي . شكرا علي انك الداعم الاول لي . بحبك اوي اوي يا زيزو".
وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .
ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".
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