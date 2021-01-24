وتشارك ريهام حجاج في سباق المارثون الرمضاني 2021 من خلال مسلسل " وكل ما نفترق" ، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني.
وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت أخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني.
وتأليف أحمد وائل الذي كانت أخر أعماله الرمضانية مسلسل "100 وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت أخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تصدرها التريند .. تعرف على تفاصيل مسلسل ريهام حجاج الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.