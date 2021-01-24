نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

أثار الفنان خالد النبوي جدلا كبيرا بنشر صورة له مع مساعديه من موقع تصوير فيلم "الكهف" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد عن اسم مولودتها الجديدة من حبيبها المغني البريطاني زين مالك منذ ايام، لافتة الى انه اسما عربيًا. هاجم الفنان راغب علامة السلطات اللبنانية في تغريدة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". مازال اسم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني متصدرًا مؤشرات البحث بـ جوجل، بسبب الأقاويل حول زواجهما العرفي خاصة بعد ظهور محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدا أن عمه لم يتزوج من سعاد حسني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. خالد النبوي يواجه هجوما حادًا بسبب صورة مع مساعديه.. وحقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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