فيديو حسين الجسمي يتغزل بحب السعودية في أغنية "حي هالصوت"

انطلاقًا من تاريخها الطويل في رعاية التعبير الفني وشراكتها مع نجوم الإبداع والتميّز، أعلنت بيبسي عن تعاونها مع صوت العرب الفنان حسين الجسمي في إطلاق أغنية جديدة بعنوان «حيّ هالصوت» من ألحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر السعودي الكبير سمو الأمير بدر بن عبد المحسن.

وعلى اعتبار أن الموسيقى كانت ولا تزال من أهم المؤشرات الثقافية، تشيد الأغنية الجديدة «حيّ هالصوت» بجمال المملكة العربية السعودية وطبيعتها الساحرة وتقاليدها العريقة والحب الكبير لشعبها. ويُعدّ إطلاق هذه الأغنية «حيّ هالصوت» احتفاءً بالإبداع والثقافة الغنية لهذه المنطقة، فهي تجمع الناس للاستمتاع بغنى التجربة الموسيقية السعودية التي تمزج بين الإيقاعين القديم والحديث.

وعبّر صوت العرب الفنان حسين الجسمي، الذي سجّل ووثّق العديد من النجاحات المتفرّدة، والتي جعلت منه رقماً صعباً في عالم الغناء وصناعة الموسيقى، عن شعوره بارتباط مميز تجاه الأغنية، وقال: "تؤلف الموسيقى بين القلوب، فهي تشدّ الأواصر وتمتّن العلاقات وتربطنا بأشخاص وأماكن أبعد من لغتنا أو مواطننا الأصلية. وهذه الأغنية بالذات تجسّد حبنا واحترامنا للمملكة وثقافتها المزدهرة وشعبها المحب. لقد كانت هذه التجربة الإبداعية مجزية للغاية، متشرفاً بالحضور المثري لأخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبد المحسن في كتابة النص الشعري الرائع، وبالتعاون مع شركة بيبسي، مستفيداً من تضافر نقاط قوتنا لتجسيد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى".

from Cheryl King on Vimeo.

طرحت الأغنية على يوتيوب صباح يوم الخميس الموافق 21 يناير، وقال مصطفى شمس الدين؛ الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في أفريقيا والشرق الأوسط و جنوب آسيا لدى شركة بيبسيكو: "يعتبر الغنى التاريخي والثقافي والفني الذي تتمتّع به المملكة العربية السعودية حالةً استثنائية في العالم. وإطلاق هذه الأغنية كتحية حب للمملكة وشعبها يعكس جوهر السعودية ويذكّر الناس بعراقة تراثها الشعري الجميل. ولطالما كانت بيبسي متحمسة لدفع حدود الإبداع، وإنه لشرف كبير لنا أن نساهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال الأغنية الجديدة، التي تأمل بأن ترسم الابتسامة على الوجوه وتلقى استحسان الناس".