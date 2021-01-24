صور المشاهير في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي بالإمارات

مهرجان العين السينمائي افتتحت دورته الثالثة مساء أمس السبت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط حضور كبير من نجوم الفن في الخليج وجمع كبير من صناع السينما.

افتتاح مهرجان العين السينمائي بحضور النجوم

مهرجان العين السينمائي افتتحت دورته الجديدة وسط إجراءات احترازية مشددة في أبو ظبي، حيث شهد الافتتاح الذي أقيم في قلعة الجاهلي في المدينة الخضراء، التزام بكافة الإحراءات الوقائية والتباعد، وقد حضر حفل الافتتاج مجموعة كبيرة من نجوم الخليج يتقدمهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وأحمد الجسمي، وسلطان النيادي، والفنان السعودي عبدالمحسن النمر، وأقيمت الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي تحت شعار "سينما المستقبل"، حيث أنه توجد أكثر من فعالية بالمهرجان تهتم باكتشاف المواهب السينما في المنطقة العربية والخليجية وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أفضل أعمالهم.

زيادة كبيرة في اعداد الأفلام المشاركة في مهرجان العين السينمائي

مهرجان العين السينمائي في دورته الجديدة كشف على لسان مديره عامر سالمين المري عن استقباله لطلبات عدد كبير من الأفلام التي يرغب صناعها في المشاركة في فعاليات الدورة الجديدة منه، وأوضح أن أعداد الأفلام المشاركة قد زاد بنسبة 35% عن الدورة السابقة، وأن هناك في المهرجان عدد من الأفلام العربية والأجنبية المرشحة في مسابقة الأوسكار والتي من خلالها سيتم الترشيح النهائي لحفل الأوسكار في أبريل القادم، كما اشار إلى أن المهرجان سوف يحتفل كذلك بعرض 12 عمل سينمائي ضمن برنامج "سينما العالم"، وقد افتتح المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم الجزائري " هيليوبوليس".

أبرز جوائز مهرجان العين السينمائي

مهرجان العين السينمائي يشهد كذلك منافسة كبيرة من الأفلام على جوائز المهرجان في العديد من مسابقاته حيث يتنافس 6 أفلام في مسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل، ويشارك في هذه المسابقة أفلام من السعودية، وعمان والإمارات، كما يتنافس 10 افلام في مسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير، و15 فيلما في مسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير وهي تهتم بالأفلام الإماراتية، وفي مسابقة الصقر للأفلام المقيمين يتنافس 10 أفلام، كما هناك مسابقة خاصة لأفلام الطلبة ويتنافس فيها 17 فيلم، وقد تم تكريم في حفل افتتاح المهرجان اسم المنتج وكاتب السيناريو البحريني فريد رمضان، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمنتجة الشيخة اليازية، وسوف تبدأ كذلك في فعاليات المهرجان ورشة عمل تحمل عنوان "اللغة السينمائية وتوظيفها في صناعة الفيلم الأحترافي"، ويشارك كذلك أكثر من فيلم عربي في المهرجان من بينها فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم المصري "لما بنتولد".