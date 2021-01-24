4 فنانات منعهن المرض من الإنجاب أحدثهن مروة الأطرش

مروة الأطرش الفنانة السورية أثارت حالة تعاطف كبيرة بين الجمهور بعدما كشفت عن منع الأطباء لها بالزواج بسبب أزمة صحية تعاني منها منذ مراهقتها، وبالتالي ستحرم ايضا من الإنجاب، ولا تعتبر مروة الأطرش الفنانة الوحيدة التي كشفت عن حالة مماثلة حيث سبقتها ايضا كل من حورية فرغلي واليسا وشكران مرتجى اللواتي صرّحن بعدم قدرتهن على الإنجاب بسبب ظروف صحيّة أصيبوا بها سابقا.

مروة الأطرش ممنوعة من الزواج والإنجاب

الفنانة السورية مروة الأطرش أحدثت ضجة كبيرة بين الجمهور بعدما حلت قبل يومين ضيفة على برنامج "شو القصة؟" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، كاشفة في لقائها عن تفاصيل مرضها الذي تسبب لها بحرمانها من الزواج وانجاب الأطفال.

مروة الأطرش تحدثت عن تفاصيل إصابتها بمرض التصلب اللويحي، في فترة مراهقتها، وأشارت إلى نصائح الأطباء بعدم الانفعال بالنسبة لها كما طلبوا عدم الزواج حيث قالت: "تم منعي بسبب مرضي من أي انفعالات وطلبوا من والدي عدم دخولي في أي علاقة حب، أو التفكير في الزواج، وبات الشيء الوحيد الذي أحبه هو مرض التصلب اللويحي".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة مروة الأطرش مسلسل "دفعة بيروت" الذي بدأ عرض خلال الفترة الماضية على منصة "شاهد".

اليسا محرومة من الإنجاب

النجمة اللبنانية أليسا بدورها فجرت مفاجأة للجمهور وصارحتهم قبل حوالي عام أثناء اطلالة تلفزيونية لها في برنامج "صار الوقت" بأنها باتت محرومة من الإنجاب.

وقالت اليسا أن مرضها بسرطان الثدي الذي اصيبت به قبل حوالي عامين، حرمها من الأمومة للأبد جراء تلقيها العلاج الهرموني، لكن اليسا أكدت بأنها لو تزوجت ستلجأ لخيار تبني طفلاً طبقًا للقوانين، ولن تحرم بالتالي نفسها من مشاعر الأمومة، كما أكدت بأنها تشعر بأنها أم لصديقتها المصرية المقربة "أنجيلا".

حورية فرغلي محرومة من الإنجاب

الفنانة المصرية حورية فرغلي التي عانت في حياتها من أزمات متعددة بينها تشوه انفها بعد وقوعها جراء حادث من على ظهر حصان، صارحت جمهورها بأنها اليوم محرومة من الإنجاب.

وتحدثت حورية فرغلي عن أزمتها التي بدأت بعد أن وصلت الى سن 30 عاما مشيرة الى انها كانت تعاني من مرض وراثي فى عائلتها، ومنحها الطبيب المعالج مهلة 10 سنوات كي تستطيع الزواج والإنجاب قبل استئصال الرحم، ولكن العشر سنوات مرت سريعا فقامت بإجراء عملية استئصال الرحم وهو الأمر الذي تسبب فى عدم قدرتها على الإنجاب.

حورية فرغلي تؤكد رضاها التام وتأقلهما مع قدرتها على عدم الإنجاب حيث قالت في احد تصريحاتها :"أنا الحمد لله راضية، يمكن كنت جبت طفل وطلع عاق أو حرامي".

شكران مرتجى محرومة من الإنجاب

الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ ايضا فاجأت جمهورها قبل فترة قصيرة بأنّها حُرمت من الإنجاب مثل الفنانة اللبنانية ​إليسا​، لكنها لم تذكر الأسباب التي تمنعها في ظل ترجيحات اصابتها بأزمة صحية سابقة أثرت على قدرتها على الإنجاب.

واعتبرت شكران أنّ هذا الأمر ليس نهاية العالم، قائلةً: "أنا أؤمن أن الله يعطي كل شيء ويأخذ كل شيء ولكل منا نصيبه"، ورفضت شكران مرتجى الخوض في حياتها الخاصة بشكل موسّع حيث قالت: "إنها حياتي الشخصية، فهي خاصة وملكي أنا، ولا أحب أن أتكلم عنها، الجمهور له علاقة بحياتي الفنية والعملية فقط".