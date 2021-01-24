أفلام الكنبة مع حسام سالم

بإضاءة خافتة وكادرات قريبة قدر المخرج انه يدخلك ف الحكاية من أول لحظة عشان تكتشف ان بطل الفيلم قاعد ف استقبالك من خلال نظرته المباشرة ليك وكأنه بقى هو المشاهد ومستني يشوف هتقدمله إيه يخليه يكمل فرجه .. الورق قدامه وجاهز يكتب قصتك انت كمشاهد .. أو يمكن بيسألك - من غير كلام - لو انت مكانه .. هتتصرف ازاي .

البطل كاتب انحسرت عنه أضواء الشهرة والتكريمات .. بيواجه الحياة وحيد ف شقة قديمة مافيش فيها صورة عائلية توحي انه ليه حياة برة مهنته .

ألوان الحوائط الكابية .. دهان السقف المتساقط .. براعة مرور الكاميرا على مكتبته غير المنتظمة عشان نشوف بوضوح كتب زي ( ملحمة العدم ، فن اللامبالاه ) بتحكيلك هو واصل لأنهي مرحلة .. بس مش لازم تخلي النظرة الأولية تخدعك انه غير مهتم .. هو لسه بيحزن على ذكرياته .. لسه بيفكر ف قلة حيلته مع المستجدات اللي لقى نفسه ف وسطها .. لحد ما بتيجي اللحظة الفاصلة اللي بيسمع فيها صوت فار ف الشقة .

استعداده لاصطياد الفار وتجهيزات اللبس اللي بدأ فيها بتحسسك انه مش ناوي يصطاد الفار عشان يخلص منه على أد ما هو أخيرا بقى عنده حاجه تشغله .. صاحب محتمل ممكن يحكيله أسراره حتى لو الصاحب ده .. مجرد فار

اسم الفيلم - بشكل غير شعوري - فكرني بالمسرحية اللي عملها هاملت بنفس الاسم عشان يكشف حقيقة عمه .. وده خلاني شخصيا متأكد - بالإضافة طبعا لنظرة البطل ف الأول اللي اتكلمنا عنها فوق - ان المصيدة هنا معمولة عشان اصطيادك انت ...

تجربة غنية بتفاصيلها الكتير اللي قدرت ف غياب جملة حوار واحده انها تسيطر عليك تماما و تعيد رؤيتك لحاجات كتير حواليك بتعدي عليها كل وقت من غير ما تديها اهتمام.

فيلم ( الفخ ) the trap

السيناريو والبطولة : سليم الخولي

مدير التصوير : محمد جابر

إخراج : أحمد سعيد