تاليا تطرح أغنيتها الجديدة "بكرة" ببصمة محمد رحيم

تستعد المطربة اللبنانية "تاليا" لطرح اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "بكرة" وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان الفنان محمد رحيم ، بالتعاون مع المنتج مصطفى إسماعيل الذي يؤكد دوما أهمية تعزيز التعاون على المستوى الفني بين مصر ولبنان واللتين تجمعهما شراكة فنية مثمرة على مدى التاريخ.

الجدير بالذكر أن أول أغنية نشرتها "تاليا" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أغنية "يا طير"، وعلقت عليها قائلة: "لأنني احب السيدة فيروز كثيرا غنيت هذه الأغنية".