"عد تنازلي".. مع مونيكا محي الدين وأنچيل جمال علي «النهار»

بدأت الإعلامية مونيكا محي الدين والإعلامية أنچيل جمال الإستعداد لتصوير أولي حلقات برنامج "عد تنازلي" الذي سيعرض علي شاشة قناة النهار يوم الأربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.
عد تنازلي برنامج إجتماعي شامل يناقش مجموعة من المشاكل الأسرية والصحية كما يتحدث عن الموضة والفاشون وكل مايخص المرأة.
برنامج "عد تنازلي" تقديم مونيكا محي الدين وأنچيل جمال رئيس التحرير صافي يحيي .. إعداد غادة محمود ، آية صلاح ، نورهان
إشراف عام علي البرنامج عمرو فايق .. استايلست مريم البيرت .. شعر رانيا سميح .. خبيرة تجميل روان محمد.
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