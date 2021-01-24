(هواة العود) تواصل دورتها التدريبية في العزف

مسقط ـ “الوطن” :

تواصل الجمعية العمانية لهواة العود الدورة التدريبية في أساسيات العزف على آلة العود والتي تستمر حتى ابريل المقبل في اطار برامج الجمعية التي تقوم بتنفيذها مع بداية كل عام من منطلق سعيها في استقطاب المواهب الشابة والراغبين في تعلم العزف على آلة العود، وكان عدد المتقدمين حوالي 46 شخصاً، وتم اجراء مقابلات لهم لقياس الحس الفني والاستعداد الموسيقي، وذلك لاكتشاف المواهب وتصنيفها ومعرفة مدى جاهزية المتقدم لتلقي الدروس الموسيقية واستيعابها، ومن خلال الفرز تم قبول 26 شخصا منهم.

شملت الدورة الجانبين النظري والعملي ويقوم بالتدريب فيها خالد التويجري مدرب العود، حيث يشمل الجانب النظري (عن بعد) تدريس القواعد العامة للموسيقى مثل قراءة النوتة ومعرفة الازمنة الايقاعية وأشكالها وأسماء النغمات والسلالم والمقامات والمسافات بين النغمات، أما العملي فيتم في مقر الجمعية وهو عبارة عن تطبيق عملي لما تم تقديمه من دروس.

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