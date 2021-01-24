هدى حمد تسلط الضوء على معاناة الشخصية الروائية تحت وطأة المعتقدات وتستعرض تحولات المهمشين

في مهرجان الآداب بدبي

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي

تشارك الكاتبة العمانية والروائية هدى حمد في البرنامج العربي لمهرجان طيران الإمارات للآداب والذي سيقام خلال الفترة من 29 يناير الجاري حتى 14 فبراير المقبل في رحلة ثقافية أدبية مليئة بالنقاشات والمناظرات والأمسيات الشعرية إضافة إلى حلقات العمل وجسات الخبراء بمشاركة نخبة من مبدعي ومفكري العالم، حيث يحتفي المهرجان بالكلمة المكتوبة والمقروءة ويهدف إلى رفد وتعزيز مكانة ودور الكتب والقراءة ولإثراء الثقافة والأدب بشتى أنواعه، كما يسهم المهرجان في توعية الجماهير وتعميق تقديرهم وفهمهم للثقافات المتعددة، وللدور الذي يؤديه الأدب في تغيير ثقافاتنا.

وتشارك الكاتبة العمانية هدى حمد في جلستين الأولى بعنوان (توتر ومأساة) يشاركها فيها سليم بطّي وزايد المرزوقي وتقام في الرابع من فبراير المقبل وتحاول الجلسة الإجابة على سؤال وهو كيف يُمكن للعلاقات الإنسانية أن تستمر في ظل تشوهات نفسية خلفتها علاقات نفسية متوترة؟ حيث تلتهب الذاكرة وتتعمق الجروح لتوقظ كوابيس لا نهائية قد تقود إلى خيارات مظلمة، لتنشأ علاقات حذرة وهشة تتحطم عند أول نقطة اختلاف، حيث يسلط المتحدثون في الجلسة الضوء على معاناة شخصياتهم الروائية الرازحة تحت وطأة المعتقدات الشعبية والعلاقات المبتورة والهويات الضائعة، وعلى كيفية إسهام الأعمال الروائية في طرح ومعالجة تلك الضغوط.

كما تشارك الكاتبة هدى حمد في الجلسة الثانية المؤمل إقامتها في الخامس من فبراير المقبل بعنوان (الأغلبية الصامتة) بمشاركة الأديب والروائي السوداني عبدالعزيز بركة ساكن

حيث تحاول هدى حمد من خلال روايتها (التي تعد السلالم) إيجاد التوازن بين القوة والضعف من ناحية والواقع المرير للأحلام المؤجلة من ناحية أخرى لأشخاص مهمشين تم تجاهل قصصهم، أحيانًا عن غير قصد وعن قصد أحيانًا أخرى من خلال فتح النوافذ لإظهار الحرمان الحقيقي الذي يواجهه بعض البشر وهم تحت رحمة الطبيعة وأرباب عملهم، وكيف يتعمق المؤلفون إلى أبعد من مجرد ملاحظة التحولات النفسية والاجتماعية للتعبير عن إنسانيتهم.