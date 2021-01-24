خالد النبوى مع العمال بكواليس ”أهل الكهف”.. ويعلق: ”أسيادنا اللى بيخدمونا”

نشر الفنان خالد النبوى، صورة له برفقة عدد من العاملين خلف الكاميرات فى استوديو تصوير مشاهد فليم "أهل الكهف"، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، والتقط النجم الصورة فى كواليس التحضير لتصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم مع العمال الذى قال عنهم: "أسيادنا اللى بيخدمونا فى التصوير".

وكتب خالد النبوى فى تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر، "صباح الخير على أسيادنا اللي بيخدمونا.. أحلى صباح مع أم يوسف وعم أحمد فى التصوير".

وكان النجم خالد النبوى، قد أصيب بكدمات وخدوش فى الكتف والذراع الايسر، أثناء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، حيث كان يؤدى النبوى مشاهد أكشن مع فريق الأكشن الأجنبى، وخلال تقديمه لمشهد هو وزملاؤه أصيب النبوى والفنان محمد ممدوح تايسون فى الحاجب بجانب عينه اليسرى، واضطر النبوى وتايسون لاستكمال تصوير المشهد، حفاظا على التصوير.

"أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.