رينج أنيق.. سارة الشامي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في أحدث ظهور لها.

وظهرت سارة الشامي في الصور بإطلالة انيقة، مرتدية ترينج قطني باللون الرمادي كشف عن انوثتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني بطريقة مميزة.

وعلقت سارة الشامي علي الصور :"رؤية الخير ♒️♒️" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي