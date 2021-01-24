حسن الرداد يستعيد ذكريات جمعته بوالدته في حفل زفافه

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته، مع والدته من خلال مشاركته صورة لها من حفل زفافه وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت والدة الفنان حسن الرداد في حفل زفافه وهي تعبر عن سعادتها الشديدة به.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن وفاة والدته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

