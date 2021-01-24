رانيا محمود ياسين بعد انضمامها لـ"الطاووس": "العمل مع جمال سليمان مكسب"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين إلى أسرة مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، في بيان صحفي، عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل، نظرا لكونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز.

وقالت عن تعاونها مع رؤوف عبد العزيز، إنه مكسب كبير لأي فنان، لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة، وهو فن إدارة الممثل، فضلًا عن الاهتمام بكل تفاصيله، وأدائه للشخصية في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.

وأوضحت رانيا أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها، تحمست جدا له، خاصة أنها عاشت الشخصية في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنه لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.

ومسلسل "الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، الذي يقدم شخصية محامٍ مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.