أحمد حسن راؤول يروج لأغنية "أبطال رجالة" لمحمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الشاعر أحمد حسن راؤول، البرومو الرسمي لأغنية "أبطال رجالة"، للكينج محمد منير والذي يهديها لرجال الشرطة في عيدهم السنوي المقرر الاحتفال به في 25 يناير من كل عام، وعلق على الفيديو قائلاُ:" قريبا.. منير "ابطال رجالة، كلماتي: أحمد حسن راؤول، ألحان: مدين، توزيع: أحمد عادل، إخراج أكرم فاروق، انتاج mwm.

وصرح الكينج محمد منير عن أغنيته الجديدة، في تصريحات تليفزيونية: "مشغول دلوقتي بعمل جميل لشهداء الشرطة، ضباط وجنود الشرطة لأنهم شيء مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة".

وظهر الكينج خلال برومو الأغنية الجديدة، وهو يغني جالسًا على كرسي، وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به ودخل المستشفى على أثرها حتى تعافى.

وعلق المخرج أكرم فاروق، على ظهور محمد منير، على كرسي، في الفيديو كليب، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: "رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة".

في سياق منفصل، تعاون الكينج في "باب الجمال" مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبو طالب، والموزع عمر إسماعيل، كما أن أمير محروس عمل على هندسة الصوت والماستر الخاص بالأغنية.

ويحتوي الألبوم على أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.