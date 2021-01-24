من سيارتها.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة شتوية.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صور جديدة لها من أحدث ظهور لها.
وظهرت نسرين طافش في الصور داخل سيارتها بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت بالطو طويل باللون الأسود مما منحها إطلالة شتوية مميزة.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.
ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.
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