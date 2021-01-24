نشر الفنان محمد ثروت صورتين له من كواليس تصوير فيلم "تماسيح النيل" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلق محمد ثروت قائلا: "من كواليس تصوير فيلم #تماسيح_النيل". وظهر محمد ثروت بصحبة الفنانة سامية الطرابلسي وحمدي الميرغني والنجمة ويزو والفنان خالد الصاوى وكريم عفيفى. يذكر أن الفنان الكوميدي محمد ثروت، داعب الفنان رامز جلال، قائلا: "لو أنا عفريت هطلع لرامز جلال علشان أخوفه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد ثروت يشارك جمهوره بصور من كواليس فيلم "تماسيح النيل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.