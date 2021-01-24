كريم قاسم عضو لجنة تحكيم جوائز Digital Studio العالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على النجم كريم قاسم من قبل مجلة Digital Studio العالمية ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الجوئز بدورتها ال17 لعام 2021.

وتضم لجنة تحكيم هذا العام بالإضافة إلى النجم كريم قاسم كلا من المخرجة السعودية شهد أمين، أماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، ديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي، وسيتم الإعلان عن الفائزين والجوائز في شهر مارس بدبي.

يذكر أن النجم كريم قاسم ظهر على غلاف مجلة Digital Studio في عدد شهر سبتمبر والذي تحدث فيه عن عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعماله القادمة.

مجلة Digital Studio تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزع في مختلف أنحاء العالم

ومن أحدث أعمال النجم كريم قاسم مسلسل "مملكة أبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي وأوقات فراغ