مؤلف فيلم "شاومينج" يكشف لـ"دوت الخليج الفني" القضية التي يناقشها الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السيناريست أشرف حسني عن تفاصيل فيلمه الجديد "شاومينج" والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة بدور عرض السينمات.

وقال "حسني" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أن فيلم "شاومينج" يناقش قضية التعليم بشكل عام في مصر وهي مشكلة المشاكل".

وتابع قائلا: "رأيي الشخصي أن معظم ما تعانيه مصر وما يعانيه شعبها مرتبط بالتعليم ورأيي أننا بحاجة للكثير من الموضوعات الدرامية التي تتحدث عن التعليم، وعن كابوس الثانوية العامة بشكل خاص

فيلم "شاومينج"، بطولة بيومي فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى وهو من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.