حكيم: اشتركت في WATCH iT بسبب أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان حكيم ضيفا على أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

في بداية اللقاء رحّب كرارة بـ حكيم، مؤكدا أن مجرد رؤية الأخير على المسرح تجعله يراجع نفسه ويتساءل: "ايه اللي مخلانيش اطع مطرب؟، مضيفا: "الواحد بيحب يتفرج على حكيم وهو بيغني.. حكيم على المسرح حاجة تانية".

بدوره أشاد حكيم بمقدم البرنامج، مؤكدا أنه أفضل من آلاف المطربين بما قدمه من أعمال فنية متميزة، قائلا: "أنت يا أمير في مكانك وموقعك أحسن من 30 ألف مطرب، لأن الحاجات اللي قدمتها خصوصا في الفترة الأخيرة حاجات بتمس القلب كلها سواء في السينما أو الدراما".

أضاف حكيم أنه اشترك في منصة WATCH iT ليتابع مسلسل "الاختيار" تحديدا، قائلا: "أعمالك معلّمة فينا كلنا خاصة مسلسل الاختيار، واشتركت في WATCH iT مخصوص عشان أشوفك والله".

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ أمس السبت 23 يناير، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.