سماح أنور: مصر كانت في ريادة دول العالم بالسينما

أكدت الفنانة سماح انور رئيس مهرجان منصة "افلامها" ال"اون لاين"في دورته الأولى يحمل شعار "سينما المرأة" هو مهرجان لصناع السينما المستقلة وذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بحضور أعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة والمخرج كمال عبد العزيز والمنتج أحمد عاطف والكاتب عبد الرحيم كمال.

أشارت أنور مصر كانت "هوليود الشرق" حتي عام ٢٠٠٠ لأنها كانت تنتج حوالى ١٢٠ فيلما كل عام في حين تنتج ان انتاجات السينما الامريكية ب"هوليوود" تتخطي الان ال ٧ آلاف فيلما في العام وان السبب في هذه الفجوة هو منتج وصناع السينما المستقلة.

أضافت أن ابرز صناع السينما المستقلة بمصر كان رمسيس نجيب وآسيا وغيرهم من كبار المنتجين الذين لا يتم تمويل اعمالهم من استوديوهات وهم من ساهموا في إطلاق هوليوود الشرق علي مصر.

أشارات الفنانة سماح انور ان كي يعود صانع السينما المستقلة بمصر فيجب أن يكون هناك مكانا يعرض فيه انتاجاته في سوق كبير عالمي علي الانترنت ومن خلال قنوات زي "نت فلكس" وغيرها من المنصات ويحصل علي دخل بدون وسيط ومن هنا جاءت فكرة مهرجان "افلامها".

وان مهرجان "افلامها" اداءة لخدمة منصة "افلامها" لصناعة الأفلام المستقلة وهو ما يميزه عن باقي المهرجانات التي لا تخدم الصناعة وأحيانا يتم اتاخذها ك "بيزنس" .