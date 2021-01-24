كريم قاسم في لجنة تحكيم جوائز Digital Studio العالمية

وقع الاختيار على النجم كريم قاسم من قبل مجلة Digital Studio العالمية ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الجوئز بدورتها ال17 لعام 2021.
وتضم لجنة تحكيم هذا العام بالإضافة إلى النجم كريم قاسم كلا من المخرجة السعودية شهد أمين، أماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، ديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي، وسيتم الإعلان عن الفائزين والجوائز في شهر مارس بدبي.
كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعماله القادمة.
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