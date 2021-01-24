جميلة الجميلات.. ريم مصطفى تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام" .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

وتشارك ريم مصطفي في بطولة فيلم” أهل الكهف” مع المخرج عمرو عرفة، حيث بدأت ريم تصوير دورها ويشارك في بطولة المسلسل كل من خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب وآخرين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.