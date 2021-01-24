نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محسن صبري يكشف مفاجأة لمسلسل "سكن البنات" وموعد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكبير محسن صبري عن تفاصيل مسلسل "سكن البنات" والذي من المقرر عرضه بدء من اليوم على قناة "النهار" في تمام الساعة الـ7 مساء.

وقال "صبري" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مسلسل "سكن البنات" يتكون من جزءين وبه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم وفاء عامر وآيتن عامر، وهو من إجراج محمد النقلي وإنتاج ممدوح شاهين وتأليف أحمد صبحي.

مسلسل "سكن البنات" من بطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنذر رياحنة، ودينا، وعايدة رياض، وحجاج عبد العظيم، وهدير الديب، وأحمد جمال سعيد، وألفت عمر، وحسنى شتا، ومحسن صبرى، وهو من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.