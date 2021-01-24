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خاص.. محسن صبري يكشف مفاجأة لمسلسل "سكن البنات" وموعد عرضه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكبير محسن صبري عن تفاصيل مسلسل "سكن البنات" والذي من المقرر عرضه بدء من اليوم على قناة "النهار" في تمام الساعة الـ7 مساء.

وقال "صبري" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مسلسل "سكن البنات" يتكون من جزءين وبه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم وفاء عامر وآيتن عامر، وهو من إجراج محمد النقلي وإنتاج ممدوح شاهين وتأليف أحمد صبحي.

مسلسل "سكن البنات" من بطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنذر رياحنة، ودينا، وعايدة رياض، وحجاج عبد العظيم، وهدير الديب، وأحمد جمال سعيد، وألفت عمر، وحسنى شتا، ومحسن صبرى، وهو من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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