أشرف حسني يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن سر اختياره لقضية الثانوية العامة في "شاومينج"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السناريست أشرف حسني، مؤلف فيلم "شاومينج" عن فكرة الفيلم والتي تدور حول كواليس الثانوية العامة التي يعاني منها كل بيت مصري.

وتحدث "حسني" بإستفاضة في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" عن فكرة الفيلم قائلا: "لو أنك استوقفتي سيارة أجرة أو تاكسي في أي مكان بمصر لسمعتي حكايات من السائق بأنه خريج اقتصاد وعلوم سياسية او حقوق أو زراعة أو أي مؤهل عالي آخر وتلك مشكلة خطيرة، ما فائدة التعليم ودخول الجامعة وضياع الوقت طالما في النهاية ساأقود سيارة للأجرة أو أبيع بعض مستحضرات التجميل والبرفانات في مقهي كمندوب للمبيعات".

وتابع أشرف حسني قائلا: "الفكرة جائتني ليس فقط لقصور التعليم ولكن أيضا لقصور التفكير لدينا جميعا، لماذا يهتم الجميع بدخول كلية أو معهد عالي حتى وإن كان هذا المعهد أو تلك الكلية غير مناسبة لما يحبه ويرغبه الفرد، وبالطبع جملة الأهل المحفوظة " خلص الجامعة الأول وبعدين اعمل اللي يعجبك" لماذا لا نترك لأبنائنا حرية الإختيار حسب موهبة كلا منهم أو تطلعاته ويبقى دورنا محاولة إرشادهم ومحاولة البحث داخلهم عن المواهب المكنونة التي يمكن أن تجعل مستقبلهم أفضل".

وأضاف "حسني" قائلا: "لماذا لا يتخصص السباك أو الميكانيكي أو النجار منذ البداية في إطار تعليمي يجعله يتخرج نجارا أو سباكا أو أي مهنة أخرى.. اعتقد اننا في حاجة لإلغاء الثانوية العامة وتلك الطرق القديمة والبحث عن طرق أخري لجعل التعليم أكثر متعة وإفادة معتمد على القدرات والمواهب منذ البداية وليس الحفظ فقط".