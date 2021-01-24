عقب فيلمه "شاومينج".. أشرف حسني يكشف لـ"دوت الخليج الفني" أعماله الفنية القادمة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السيناريست أشرف حسني، عن أعماله المقبلة وذلك بالتزامن مع اقتراب عرض فيلمه الجديد "شاومينج".

وقال أشرف حسني في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يستعد لـ فيلم "غرفة عمليات" وهو إنتاج سعودي لشركة ريكوردينج للإنتاج الفني بالمملكة وهو بطولة مجموعة من الممثلين السعوديين وإخراج الأستاذ علي الغانم.

وأضاف "حسني أنه يستعد لإنتاج فيلم آخر بطولة الأستاذ هادي السيد مع نفس الشركة، وتابع قائلا: "وكنا قد فزنا مسبقا مع نفس الشركة بجائزة أفضل فيلم بمهرجان شاشة بالجونة عن فيلم ناجية".

وكشف أشرف حسني عن أعماله المقبلة في مصر وهوفيلم "قتل خطأ"، من إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني.